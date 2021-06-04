ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Uzun Mehmet Camisi açıldı - Detaylar (2)
- Cami avlusunda bekleyen vatandaşlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içerisinde bulunduğu helikopterin piste inişi - Ellerinde Türk Bayrağı sallayan vatandaşlar - Caminin genel görüntüsü - Cami avlusunda bekleyen vatandaşlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanması - Cami avlusunda bekleyen vatandaşlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye gelmesi - Cami avlusundaki vatandaşlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlayıp alandan ayrılmasıZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak 'ta yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camisi'nin açılış programına katıldı.
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