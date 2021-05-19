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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ZONGULDAK - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

ZONGULDAK - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Törenden detaylar - Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in konuşması - Zonguldak Zonguldak 'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Zonguldak Valiliği önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlıktan aldığı güçle milli mücadeleyi başlattığı tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, "19 Mayıs genciyle, yaşlısıyla, askeriyle, siviliyle, kadınıyla, erkeğiyle vatan müdafaası için tek yürek olabilmeyi başarmış kahraman Türk milletinin yeniden şahlanışıdır." dedi.

Saygı Duruşu Bağımsızlık 

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