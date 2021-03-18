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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ZONGULDAK - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

ZONGULDAK - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

- Törenden detaylar - Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşması - Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz'ın konuşması - Vali Tutulmaz'ın, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etmesi - Şehitlik ziyaretinden görüntüler - Dua edilmesi - Öğrencilerin 18 Mart etkinliğinden görüntülerSAKARYA (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya, Düzce, Bartın, Kocaeli, Zonguldak , Bolu ve Karabük'te tören düzenlendi.
- Zonguldak Zonguldak 'ta düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Vali Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin, yok edilmeye çalışılan bir milletin, kutsal saydığı vatan toprağını korumak için canını hiç düşünmeden feda ettiği bir diriliş destanı ve var oluş mücadelesinin adı olduğunu belirtti.
Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz da Türk ulusunun tarih boyunca ülkesinin bütünlüğü, bağımsızlığı ve halkın hürriyeti için Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve yurdun her köşesinde şehitler vererek, tüm dünyaya kararlılığını ve gücünü gösterdiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Sivil Toplum Kuruluşu Saygı Duruşu Gücünü Göster Siyasi Parti Sivil Toplum 

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