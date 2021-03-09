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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Zeytinburnu’nda yumrukların havada uçuştuğu yol kavgası kamerada

- Zeytinburnu’nda yumrukların havada uçuştuğu yol kavgası kamerada

Cep telefonu görüntüsü

Kamera Cep Telefonu 

-Kavga eden şahıslardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu, yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, bugün öğle saatlerinde Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10. Yıl caddesi üzerinde ilerleyen sürücüler arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen şahıslar, birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Cep telefonu ile kaydedilen kavga, vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. (SB- MB-
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