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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa taksi çarptı

Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa taksi çarptı

Yaralı engelli vatandaşa sağlık ekiplerinin müdahalesi

Polis Hastane Engelli Vatandaş Sağlık Ekipleri Yaya Geçidi 

-Yaralının hastaneye kaldırılması
-Tekerlekli sandalyenin görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa taksi çarptı. Yaralanan engelli vatandaş hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay dün saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu 58 Bulvar Caddesi üzerinde yaşandı. Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa caddede seyreden taksi çarptı. Taksinin çarpmasıyla yere savrulan engelli vatandaş, yaralandı. Kaza ardından yaşananlar Kazasız Kul Olmaz ekibinden Zahrettin Çelik tarafından görüntülendi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı vatandaş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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