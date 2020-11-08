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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Zeytinburnu’nda iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, polisin kovalamacasıyla yakalandı...O anlar kamerada

Zeytinburnu’nda iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, polisin kovalamacasıyla yakalandı...O anlar kamerada

Zanlının iş yerine girmesi

Akalan Kamera Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Kaçması
-Emniyetten çıkarılışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli polisin kovalamacısı sonrası yakalandı. Zanlının iş yerine girdiği ve kaçtığı anlar kameralara yansıdı. Olay Zeytinburnu Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir iş yerine girerek cep telefonu ve bir miktar para çalan şüpheli fark edilmesi üzerine kaçmaya başladı.
Vatandaşların arkasından bağırdığı ve kovaladığı şahsı gören polis ekipleri şahsı kovalamaya başladı.
Polisin kovalamacısı sonrasında zanlı kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çaldığı cep telefonu ve bir miktar para ile birlikte yakalandı. Polisteki sorgusunun ardından şüpheli adliyeye sevk edilirken zanlının iş yerine girdiği anlar ve kaçması kameralara yansıdı. Kameralar yansıyan görüntülerde şahsın bir iş yerine girdiği görülüyor. Zanlının bir süre sonra iş yerinden çıkarak kaçmaya başladığı görülüyor.
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