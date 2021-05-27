Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Zeytinburnu'nda çıkan yangında hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda çıkan yangında hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Sağlık Ekibi Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 


- Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rıfat Evrensel hayatını kaybetti. Olay, saat 00: 15 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85/14 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatı katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde bulunan vatandaşlar yoğun duman nedeniyle dairede mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına alınırken içeride mahsur kalan Rıfat Evrensel(75) yangından kurtarıldı. Dumandan etkilenerek kalbi duran yaşlı adama sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaptı. Kalbi yeniden çalışan yaşlı adam ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rıfat Evrensel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (MEA-MA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement