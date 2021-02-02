-- Röportajlar

-Görüntüler "İzmir'de sel felaketi" koduyla montaj tünel klasörüne gönderiliyor.



( İZMİR ) - Zemin katta oturan vatandaşlar selden son anda kurtarıldı- “İnsanların sadece kafaları görünüyordu” İZMİR



- İzmir’de aşırı yağışlarla birlikte gelen sel felaketiyle, Konak ilçesindeki pek çok cadde sular altında kaldı, onlarca iş yerini ve apartmanı su basarken, zemin katta oturan vatandaşların boğulmaktan son anda kurtuldukları ortaya çıktı. İzmir’de aşırı yağışlar derelerin taşmasına neden olurken, Konak ilçesinde pek çok araç sular altında kaldı. Güzelyalı semtindeki bazı vatandaşların oturduğu binaların girişinin suyla dolması nedeniyle vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Mithatpaşa Caddesindeki bir apartmanda oturan vatandaşlar araçlarını son anda sel sularından kurtardıklarını ifade ederken, oturdukları binanın girişinin suyla dolu olması nedeniyle evlerinde mahsur kaldıklarını söylediler. Oturduğu apartmanda 8 aracın sulara gömüldüğünü söyleyen apartman sakini ise bazı araçların sel suları gelmeden kurtarıldığını söyledi.



“Sadece kafaları görünüyordu” İnönü Caddesindeki bir apartmanın yönetici Yüksel Yavaş ise binalarında zemin katta oturan vatandaşları uyardığını ancak dairelerini sel basacağını tahmin etmedikleri için evlerinden çıkmadığını anlatarak, “Binanın arka tarafındaki duvar yıkılınca zemin katta bulunan iki daireyi su basmış. Biz geldiğimizde sadece 2 kişinin kafası görünüyordu. Kızımla birlikte onları son anda kurtardık. Şuan durumları gayet iyi” dedi.

İl genelinde sağanak yağış ara vermeden devam ederken, ekiplerin de sel sularıyla mücadelesi sürüyor. (AG-



loading...