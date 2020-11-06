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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişilik aileden ikisi yaşamını yitirdi - MARDİN

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişilik aileden ikisi yaşamını yitirdi - MARDİN

- Nusaybin Devlet Hastanesi önü Mardin 'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişilik aileden ikisi yaşamını yitirdiMARDİN (AA) - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişilik aileden ikisi hayatını kaybetti.Kışla Mahallesi Şehitler Sokak'ta ikamet eden Süleyman Akalan (63), çocukları Şehmus Akalan (23), Yeliz Akalan (18) ve Süheyla Aslan (31) ile torunları Beritan (7), Hogir (10) ve Berzan Aslan (11), zehirlenme şüphesiyle Nusaybin Devlet Hastanesine başvurdu.Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra durumu ağır olan Şehmus Akalan, Mardin 'in merkez Artuklu ilçesinde özel bir hastaneye sevk edildi.Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Şehmus Akalan ve Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunan Yeliz Akalan yaşamını yitirdi.Akalan kardeşlerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.Süleyman Akalan, kızı Süheyla Aslan ile torunları Beritan, Hogir ve Berzan Aslan'ın tedavisi Nusaybin Devlet Hastanesinde sürüyor.

İlk Müdahale Hastane Cenaze Şili 

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