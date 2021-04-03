Yunanlıların dövdüğü düzensiz göçmen “Yaklaşık yarım saat bizi dövdüler”

-Termal kamera görüntüleri

-Yunan unsurlarının görüntüleri

-kurtarma görüntüleri



( BALIKESİR )- 84 düzensiz göçmen kurtarıldı BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve ölümü terk edilen 84 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince, kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerden biri, Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin kendilerini dövdüğünü ifade ederek “Yaklaşık yarım saat bizi dövdüler.”dedi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Sarımsaklı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca benzin hortumu kesilerek Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtardı. Düzensiz göçmenler Ayvalık’a getirildi.

İkinci olayda ise Yunanistan’ın Midilli adası ile Ayvalık arasında orta hattın Yunanistan tarafında Yunan Sahil Güvenlik unsuru LS-080 ile 1 Yunan Zodiac Botun, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bota müdahale ettiği tespit edildi. Olay üzerdine görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik Botu ile bölgede bulunan 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gemisi olay mahalline intikal etti. Saat 10.00 sularında Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından Türk karasuyuna geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarılarak Küçükkuyu’ya limanına getirildi.

Kurtarılan kaçak göçmenlerden biri, 'Gece saat 02.00 civarında Ayvalık'tan yola çıktık. Çok yakındık, yaklaşık 15 dakika sonra Midilli Adasına varacaktık. Birkaç kişi bizim botumuzun üstüne çıktı. Sonra bizim motorumuzu alıp, dövmeye başladılar. Yaklaşık yarım saat bizi dövdüler. Bizim kendi botumuzu, onların botuyla bağladılar. Yaklaşık 1 saat bizi arkalarında çektiler. Denizin ortasında bırakıp, geri gittiler' dedi.

(EME-



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