Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığı anlar kamerada

Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığı anlar kamerada

Sahil güvenlik ekiplerinin patlayan bot üzerindeki mültecileri kurtarma anından detay

İlk Müdahale Mülteci Kamera Akkale Sudan 

-Limana çıkarılmalarından detay
-Ambulansla bir çocuğa müdahale yapılmasından detay
-Genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik botları patlatılıp, Türk Karasularına itilerek ölüme terk edilen Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında yarı batık halde bir lastik bot ve denize dağılmış halde olan düzensiz göçmenler tespit etti. Denizde can pazarının yaşandığı olayda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 40 düzensiz göçmen, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.
Limanda hazır bulundurulan 112 Acil Sağlık ekipleri, göçmenlere ilk müdahaleyi karada yaptı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının darp ettiği ve sudan etkilenen çok sayıda yaralı göçmen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, gün içinde Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü açıklarında bot motorunun bozulması nedeniyle yardım isteyen 54 Afgan uyruklu ve Bademli Köyü açıklarında Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 46 Afgan uyruklu göçmen kurtarılıp, Küçükkuyu’ya getirildi.
(BE-UYC
loading...
İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement