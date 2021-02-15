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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksekova merkezine inen kurdu arama çalışmalarına polis ekipleri de katıldı

Yüksekova merkezine inen kurdu arama çalışmalarına polis ekipleri de katıldı

Genel görüntü

Akalan Kamera Harekete Geç Polis Ekipleri Hayvan 

-Ekiplerden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Arama çalışmalarından görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova şehir merkezine inen aç kurt kameralara yakalanırken, polis ekipleri de aramalara eşlik etti. İlçede 3 gündür sokaklarda gezen aç kurt paniğe neden oldu. Yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine inen ve geçtiğimiz gün Güngör Mahallesi'nde görülen kurt için belediye ekipleri harekete geçmiş, ancak iğne vurulan hayvan kaçmayı başarmıştı. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde de bu sabah aynı olduğu değerlendirilen kurt, kameralara yakalandı. Mahallede bir evin bahçesinde gezen kurt, daha sonra koşarak uzaklaştı. İlçe merkezinde son günlerde görülen aç kurt vatandaşları paniğe sürükledi. Akşam üzeri belediye ekiplerine giden ihbar üzerine yardım etmek için Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de kurdu arama çalışmalarına katıldı.
Vatandaşlar kurdun kimseye zarar vermeden yakalanıp doğal yaşam ortamına bırakılmasını istiyor. Belediye yetkilileri, söz konusu kurdun yakalanması için teyakkuzda olduklarını belirterek, kurdu görenlerin kendilerine ihbarda bulunmasını istedi. (MT-MSA-Y)
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