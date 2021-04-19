Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksekova’da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya’nın ‘Yılan Adası’nı andırıyor

Yüksekova’da sürü halinde güneşlenen yılanlar Brezilya’nın ‘Yılan Adası’nı andırıyor

Genel görüntü

Yüzme Gesi 

-Yılan pınarından görüntü
-Köyden görüntü
-Yılanlardan görüntü
-Röportaj
-Sürü halinde görüntü
-Suda yüzmelerinden görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar, Brezilya’nın yılan adasını andırıyor. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde yılanların sürü halinde güneşlenmesi görenleri hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor. Yıllardır sıcak havayla çıkmaya başlayan yılan sürüleri, hem korkutuyor hem de görenlerin ilgisini çekiyor. Bölgedeki yılanların zararsız olduğunu ifade eden Yürekli Köyü Muhtarı Mahir Gündüz, “Özellikle her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla yılanlar çiftleşme dönemiyle buralara akın ediyor. Gördüğümüz gibi yılanlar üst üste görülmeye başlandı. Yılardır burada yılanlar var. Bizim bir ricamız var. Özellikle bu taraflara gelen vatandaşlara, yol boyu yılanlar çıkmış ve sürü halinde olabilirler ama asla zarar vermiyorlar. Hepsi zararsız ve su yılandır. Onun için kimse onları öldürmesin” uyarısında bulundu. (MT-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement