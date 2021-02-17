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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yüksekova’da 6 gündür aranan kurt sokakta gezerken görüntülendi

Yüksekova’da 6 gündür aranan kurt sokakta gezerken görüntülendi

Genel görüntü

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-Kurttan görüntü
-Sokakta yürürken görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 gündür karış karış aranan Kurt, akşam tekrar görülmesiyle korkuya neden oldu. Yüksekova ilçesinde günlerdir Cumhuriyet ve Güngör mahallesinde aralıklı ortaya çıkan kurt, vatandaşlara korkuya neden olurken, akşam saatlerinde Güngör Mahallesinde boş sokaklarda gezerken görüntülendi. Boş sokakta dolaşırken mahalle sakinlerinlerinden Ferşat Büyüksu adlı vatandaş, kurdun gezdiği anı telefonuyla kayda aldı. Büyüksu, kurdun görülmesiyle hemen ekiplere haber verdi. Haber verilmesi üzerine ekipler harekete geçerek aramalarına başladı.
Belediye yetkilileri, söz konusu kurdun yakalanması için teyakkuzda olduklarını belirterek, kurdu görenlerin kendilerine ihbarda bulunmasını istedi.denildi
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