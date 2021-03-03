- Yüksek riskli Zonguldak'ta vaka sayılarındaki artış tedirgin ediyor

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( ZONGULDAK )- Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz:- "Sayılar yeniden yükselme eğilimine son 10 gündür başlamıştı. Yine yükselme eğilimi devam ediyor"- "Bunu önce durdurmamız daha sonra da mümkün olduğu kadar aşağılara çekmemiz gerekiyor" ZONGULDAK



- Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kriterlere göre yüksek riskli iller arasında turuncu kategoride yer alan Zonguldak'ta vaka sayılarında yükseliş eğilimi devam ediyor. Halka çağrıda bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, "Yine yükselme eğilimi devam ediyor. Bunu önce durdurmamız daha sonra da mümkün olduğu kadar aşağılara çekmemiz gerekiyor. Normalleşme başlandı deyince her şeyi bırakmamalıyız" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın illerin risk durumunu açıkladığı verilere göre yüksek riskli iller arasında yer alan Zonguldak'ta vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi tedirgin etti. İki haftalık periyotlarla güncellenen haritada Zonguldak'ın renginin maviye dönmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini ifade eden Vali Mustafa Tutulmaz, vatandaşlara çağrıda bulundu. Vaka sayılarının yeniden yükselişe geçtiğini belirten Vali Tutulmaz, "Pandemiyle ilgili halkımıza bir iki hatırlatmada bulunmak istiyorum. Dünden itibaren yeni bir normalleşme sürecine doğru başladık. Ancak bu normalleşme süreçleri kalıcı normalleşme süreçleri haline gelmesi lazım. Hatta biraz daha ileriye giderek önce sarıya daha sonra da mavi renklere bürünmemiz lazım. Bunu yapabilmenin yolu da bizlerden geçiyor. Bütün Zonguldak halkı olarak hepimiz bunun bilinci içerisinde hareket etmemiz lazım. Şu anda sayılar yeniden yükselme eğilimine son 10 gündür başlamıştı. Yine yükselme eğilimi devam ediyor. Bunu önce durdurmamız daha sonra da mümkün olduğu kadar aşağılara çekmemiz gerekiyor. Normalleşme başlandı deyince her şeyi bırakmamalıyız. Bizim toplumumuzda böyle bir anlayış var. Lütfen daha dikkatli olalım. Ve önümüzde daha epey bir süreç var. Öyle gözüküyor. Özellikle kendi sağlığımızı, yakınlarımızın sağlığını sevdiğimiz insanların sağlığını korumak adına son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Bildiğiniz üzere ikişer haftalık süreçlerle bu durum değişecek. Yeniden değerlendirilecek. İnşallah bunu olumlu yönde değiştiririz" dedi.

(OA



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