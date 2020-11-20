Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
YOZGAT - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

YOZGAT - Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

- Temizlik yapan lokantacı - Esnaflar ile röportajlar - Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun'un açıklaması - Kapanan kafede temizlik çalışmalarıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele nedeniyle uygulanmaya başlanan kısıtlamalar kapsamında esnaf kepenk kapattı.İçişleri Bakanlığının, Kovid - 19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başladı.
Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, saat 20.00 faaliyetlerini sonlandırdıklarını söyledi.

Coşgun, "Kahvehaneler ve kafeler kapanırken, lokanta ve restoranlar paket servisi yapacaklar. Devletimizin aldığı kararlara saygılıyız ancak kış geldi, havalar soğuk, esnafımız ne yapacak bilmiyoruz. Çok sıkıntılı günler esnafımızı bekliyor. . En azından esnafımıza belirli bir şeklide destek olursa, esnafımız da rahatlayacaktır. Yardım bekliyoruz." dedi.
Lokantacı esnafı Cahit Seçkin de devletin aldığı kararlara saygılı olduklarını belirterek, kurallara uyacaklarını söyledi.

Kürşat Yakışıklı ise pandemi sürecinde devletin belirlemiş olduğu saatlere uymaya çalıştıklarını belirterek, "Lokantamızı kapattık, temizliğimizi yapıyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur bir an önce virüsün bitmesini bekliyoruz. Yozgat küçük bir şehir olduğu için paket servisi yapmıyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs Allah 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement