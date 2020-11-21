YOZGAT - İç Anadolu'da yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi
- Yozgat 'ın caddelerinden görüntüler - Polisler tarfından kafe ve loantalarda yapılan denetim - İşletme sahipleri ile röportaj - Paket servisi çalışanı ile röportajYOZGAT (AA) - Koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler Yozgat 'ta da hayata geçirildi.İçişleri Bakanlığının, Kovid - 19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge k Yozgat 'ta kısıtlama getirilen işletmeler denetlendi. Emniyet ekipleri, işletme sahipleri ve çalışanlarını uyararak, Kovid - 19 tedbirlerine uymalarını istedi.Paket servisinde çalışan Yasin Doğru, kısıtlamaların başlamasıyla servis yoğunluğunun arttığını söyledi.
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