YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yapımı devam eden havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapımı devam eden havalimanı inşaatına gelişi ve karşılanması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın inşaat sahasında kurulan alanda çalışmalar hakkında bilgi alması - İnşaat sahasında sürdürülen çalışmalar - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın İnşaat sahasında sürdürülen çalışmaları incelemesi - İnşaat sahası yetkilisinin çalışmalar hakkında bilgi vermesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindekilerin fotoğraf çektirmesiYOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Yozgat 'ta yapımı devam eden havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.
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