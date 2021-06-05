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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yapımı devam eden havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yapımı devam eden havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapımı devam eden havalimanı inşaatına gelişi ve karşılanması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın inşaat sahasında kurulan alanda çalışmalar hakkında bilgi alması - İnşaat sahasında sürdürülen çalışmalar - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın İnşaat sahasında sürdürülen çalışmaları incelemesi - İnşaat sahası yetkilisinin çalışmalar hakkında bilgi vermesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindekilerin fotoğraf çektirmesiYOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Yozgat 'ta yapımı devam eden havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

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