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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
YOZGAT - Çıkan yangında ev, traktör ve otomobil kullanılamaz hale geldi

YOZGAT - Çıkan yangında ev, traktör ve otomobil kullanılamaz hale geldi

- Yangın anı alevlerin yükselmesi - Yangın yeri - Yanan traktör - Yanan otomobil - Sadullah Öztürk ile röportaj Yozgat 'ta çıkan yangında ev, traktör ve otomobil kullanılamaz hale geldiYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyünde çıkan yangında iki katlı ev, traktör, otomobil ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.İlçede ikamet eden Necati Öztürk'ün Garipler köyündeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Komşuların haber vermesi üzerine köye gelen Sorgun Belediye itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonunda söndürdü.Yangında ev, traktör ve otomobil ile tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.Sadullah Öztürk, gazetecilere, ev, traktör ve tarım aletlerinin kardeşi Necati Öztürk'e otomobilin ise kendisine ait olduğunu söyledi.

Yangının neden çıktığını bilmediklerini anlatan Öztürk, "Komşumuz haber verdi. Biz de hemen itfaiye ve jandarmayı aradık. Tam bu sırada kardeşimin evinde patlamalar oldu. Kardeşimin tüm mal varlığı yandı." dedi.
Serkan Öztürk de amcasının kredi çekerek tarım aletlerini aldığını, henüz borçlarını ödemediğini belirtti.

Mal Varlığı Jandarma Tarım 

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