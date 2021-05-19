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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
YOZGAT - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

YOZGAT - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

- Vatandaşların balkonlarına Türk bayrağı asması - Vatandaşların çocuklarıyla birlikte İstiklal Marşı okumak için Bozok Stadı yan sahasına gelmesi - İstiklal Marşı'nın okunması - Vatandaşların İstiklal Marşı'na evlerinin balkonunda eşlik etmesi YOZGAT (AA) - Yozgat , Niğde, Kırşehir ve Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümünde, saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine, vatandaşlar saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Yozgat 'ta saat 19.19'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda vatandaşlar Bozok Stadyumu yan sahasında İstiklal Marşı'nı okudu.Bazı vatandaşlar da balkonlardan ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'na eşlik etti.

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