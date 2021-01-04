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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yorgun mermi olayında şüpheli hakim karşısında, 17 yaşındaki Büşra yaşam savaşı veriyor

Yorgun mermi olayında şüpheli hakim karşısında, 17 yaşındaki Büşra yaşam savaşı veriyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde şüpheli şahsın adliyeye sevk edilmesi

Yaşam Mücadelesi Vesikalık Fotoğraf Şüpheli Hakim Osmanpaşa Emniyet Müdürlüğü 

-Yoğun bakımdaki genç kızın vesikalık fotoğrafı

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ın Erbaa ilçesinde genç kızın başına düşen yorgun mermi ile yaralanmasına neden olduğu şüphesi ile gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 17 yaşındaki Büşra Konyar, 4 gündür yoğun bakım servisinde yaşam savaşı veriyor. Yaşanan talihsiz olayın ardından Erbaa ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını ve gelen ihbarları değerlendirerek çalışma yaptı. Yapılan titiz çalışma sonrası kurşunun geldiği açı hesaplayarak yola çıkan ekipler Ö.K'yi (28) gözaltına alındı. Polis merkezinde sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi. 4 gündür yaşam mücadelesi veriyor Tokat’ın Erbaa ilçesinde İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan 17 yaşındaki Büşra Konyar 31 Aralık 2020 tarihinde Hükümet caddesi üzerinde yürürken başına isabet etti. Genç kız, Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hafta sonu ameliyat edilen genç kızın başındaki mermi çıkartılamadı. Başındaki ödemin beyne baskı yapmaması için operasyon geçiren genç kızın ailesi gelecek güzel bir haberi bekliyor. (Nİ-
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