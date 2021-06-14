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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık’a düzenlenen silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye getirildi

Yomra Belediye Başkanı Bıyık’a düzenlenen silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye getirildi

Şahısların adliyeye getirilişi

Belediye Başkanı Akalan Silahlı Saldırı Makam Aracı Saldırı 

-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Yomra ilçesinde önceki gün İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a belediye binası önünde silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ile azmettiricisi bugün öğle saatlerinde adliyeye getirildi.
11 Haziran Cuma sabahı saat 08.30 sıralarında Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a belediye binasına gelişinde makam aracından indiği sırada silahlı saldırı düzenleyerek kaçan Halit A. olaydan 12 saat sonra ilçenin köy yolunda yapılan yol kontrolü sırasında bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Trabzon Emniyeti’ndeki ifadesinde saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için gerçekleştirdiğini iddia eden Halit A., 3 gün önce belediyeye gittiğini ve başkana uğradığını ancak başkan Mustafa Bıyık’ın kendisine para vermediğini, tekrar gittiğinde yanından geçerken, Mustafa Bıyık’ın kendisine ters baktığını ve kendisini dikkate almadığını ve bu nedenle ateş ettiğini söylemişti. T.K.’nın ise Yomra Belediyesi tarafından yapımı ihaleye çıkarılan Kültür Merkezi inşaatını kazanan firmanın sahibinin oğlu olduğu ve ihale iptal edildikten sonra böyle bir saldırıyı azmettirdiği şüphesi üzerinde durulurken, her iki şahıs ek gözaltı sürelerinin sona ermesinin ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden bugün öğle saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirildi.

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