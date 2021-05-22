Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza sonrası olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Bild Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

-Kaza yapan otomobilden görüntü
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızla ilerleyen 21 AE 271 plakalı Tofaş marka araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile talihsiz şahıs yola savrulurken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement