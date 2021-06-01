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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otobüs böyle çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otobüs böyle çarptı

Güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Halk Otobüsü 

-Kazadan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ayaş Caddesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Bülent Ü.'ye (60), Ferhat Y. yönetimindeki 06 KB 2239 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Kazada yaralanan Bülent Ü. olay yerine gelen ambulans ile Yenimahalle devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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