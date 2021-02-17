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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya saniyelerle ölümden kurtuldu

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya saniyelerle ölümden kurtuldu

KGS Görüntüleri

Ticari Taksi Kamera Kırmızı Işık Zincirleme Kaza Trol 

-Otomobilin sinyalizson direğine çarpması
-Işıklarda bekleyen yayanın son anda kurtulması
-İki otomobilin çarpışması
-Zincirleme kazanın yaşanması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ve Diyarbakır’da yaşanan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Diyarbakır’da kontrolden çıkan bir otomobil yol ortasındaki sinyalizasyon direğine çarptı. Bu sırada karşıya geçmek için bekleyen bir yaya aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtulduğu anlar kameraya sani saniye yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ve Diyarbakır’da yılın ilk ayında yaşanan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Diyarbakır'daki birinci kazada, kontrolden çıkan otomobil yol ortasındaki refüje çıkıp sinyalizasyon direğine çarptı. Bu sırada karşıya geçmek için bekleyen bir yaya aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtulduğu görüldü.
Dikkatsizlik ve hız kazalara sebep oldu İkinci kazada ise sağ yoldan yola çıkan bir otomobil sol taraftan gelen bir başka otomobil çarpması ile yoldan çıkarak durdu. En son yaşanan kazada ise kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla diğer arkadan gelenlerinde kazaya karışmasıyla birlikte zincirleme kaza yaşandığı görüldü.
Kazalara ilişkin görüntüler ise saniye saniye mobesse kameralarına yansıdı. (SI-AKK-Y)
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