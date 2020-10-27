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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı... O anlar kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı... O anlar kamerada

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın, havaya yükseldikten sonra metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.57 sıralarında Saim Çıkrıkçı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kontrollü bir şekilde karşıdan karşıya geçmek isteyen Fatma A. isimli kadına, yoldan hızla geçmekte olan, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan ve metrelerce sürüklenen Fatma A., aracın altında kalmaktan da son anda kurtuldu. Kazanın ardından araç sürücüsü aracından inerek kadına baktıktan sonra olay yerinden otomobiliyle uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan talihsiz kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasında Öte yandan kaza anı, caddede bulunan bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde karşıdan karşıya geçmek için sağa ve sola bakan kadına, karşı şeride geçtiği esnada bir otomobilin çarptığı görüldü.
Ayrıca görüntülerde otomobilin çarptığı kadının havaya yükselmesi ve metrelerce sürüklenmesi; araç sürücüsünün aracından indiği de görüntülendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Songül A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan araç sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
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