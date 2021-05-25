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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

-Olay yerinden detaylar

Acil Servis Genç Kız Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

--Otomobilin çekiciyle götürülmesinden detaylar
--Polis ekiplerinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Selin Buse Ş.'ye (16), T.G. (37) idaresindeki 38 UA 541 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kazada ağır yaralanan Selin Buse Ş., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Talihsiz genç kız, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücü gözaltına alınırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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