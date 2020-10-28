Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı... Çarpma anı kamerada



- Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza; Çerkezköy Öztrak caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kerem T. İsimli araç sürücüsünün kullandığı 59 PF 773 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 50 yaşındaki Birsen S. İsimli kadına çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Birsen S.’ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Sonrasında ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Birsen S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. HG-



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