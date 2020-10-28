Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı... Çarpma anı kamerada

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı... Çarpma anı kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

İlk Müdahale Polis Kamera Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza; Çerkezköy Öztrak caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kerem T. İsimli araç sürücüsünün kullandığı 59 PF 773 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 50 yaşındaki Birsen S. İsimli kadına çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Birsen S.’ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Sonrasında ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Birsen S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. HG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı