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Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa motosiklet çarptı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa motosiklet çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa motosiklet çarptı

Kaza sonrası olay yerinden detay görüntü

İlk Müdahale Altın Sağlık Ekipleri 

-Yaralı çocuğa sağlık ekiplerinin müdahalesinden detay
-Yaralı çocuğun ambulansa bindirilmesi detayı
-Çocuğun yakınlarından detay görüntü

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.Kaza, 17.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Yeni Mahalle Horozköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep T. yönetimindeki 59 ZH 051 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Zafer D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Zafer D. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zafer D.’yi ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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