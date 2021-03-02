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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

-Kaza alanından detaylar

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Yaralı kadın detay
--Sağlık ekipleri detay
--Yaralının ambulansa alınışı
--Otomobil detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Başak Caddesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Mustafa Ö. idaresindeki 41 BS 963 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İkbal A’ya çarptı. Meydana gelen kazada İkbal A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (HFV-
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