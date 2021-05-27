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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarptı, o anlar kamerada

Yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarptı, o anlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

( RİZE ) Rize'de kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı- Kazada yaralanan şahıs hayatını kaybetti RİZE

Acil Servis İlk Müdahale Yaşam Mücadelesi Güvenlik Kamerası 112 Acil Servis 


- Rize’de güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan şahıs hayatını kaybetti. Kaza merkeze bağlı Karayemiş Köyü’nde geçtiğimiz gün gündüz saatlerinde meydana geldi. Köy merkezinde minibüsten inen 49 yaşındaki Hanefi Kurk, indiği minibüsün önünden yürüyerek yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yola çıkan Kurk’a arkadan gelen bir kamyonet çarptı. Kazada ağır şekilde yaralanan Hanefi Kurk, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 2 gündür yaşam mücadelesi veren Kurk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı (HFD-ÖS-Y)
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