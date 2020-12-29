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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Kaza yerinden görüntüleri

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ölen şahsın fotoları

( İSTANBUL )- Arnavutköy’de otomobilin çarptığı adam hastanede hayatını kaybetti İSTANBUL

- Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki adama, ters istikametten giden bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza, gündüz saatlerinde Arnavutköy Merkez Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rasim Akbulak’a (51), ters istikametten gitmeye çalışan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akbulak, kanlar içinde yere yığılırken, yardımına çevredeki vatandalar koştu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Rasim Akbulak’a müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Rasim Akbulak’ın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin, kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.
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