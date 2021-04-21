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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yolun karşısına geçerken motosiklet çarpan babaanne ve torunu hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçerken motosiklet çarpan babaanne ve torunu hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Cenaze Gözyaşı Sağlık Ekipleri 

-Ölen kadının eşinin ağlaması
-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi
-Genel ve detay

( KONYA )- Hayatını kaybeden babaannenin yakınları cenazenin başında gözyaşlarını tutamadı KONYA

- Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen babaanne ile torun motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün de ağır yaralandığı kazada, ölen kadının yakınları cenaze başında gözyaşı döktü. Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet U. idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen babaanne Feruzet Koçak (57) ile torunu 6 yaşındaki Ayşe Miray Doğru’ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Babaanne Feruzet Koçak olay yerinde, torun Ayşe Miray Doğru ise hastanede hayatını kaybetti. Ölen babaanne ile torunun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ölen kadının cenazesinin yanına gelen yakını da gözyaşlarını tutamadı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet U. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-FM-
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