Yolu su basınca otomobil vatandaşlar için geçit oldu

-yollardan görüntü

-araçlardan görüntü

-detaylar



( TOKAT -TEKRAR) TOKAT



- Tokat’ta yayaların yolda oluşan su birikintisinden geçmesi için bulunan çözüm görenleri şaşırttı.Tokat’ın Erbaa ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Yolda oluşan su birikintilerinden araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi. Doktor Sermet Durmuşoğlu Caddesi'nde yayalar yağış sonucu oluşan su birikintileri nedeni ile karşıya geçmekte zorlandı. Ayakkabılarını suya girerek ıslatmak istemeyenler için çözüm gecikmedi. Su birikintisinin üzerine park edilen hafif ticari aracın arka kapıları açıldı. Kaldırımdan diğer yöne vatandaşlar araç içerisinden geçti. Suya batarak ıslanmaktan kurtulan vatandaşların o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

