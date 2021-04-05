Yolda yürürken iş makinesinin altında kalarak can verdi, olay kameraya böyle yansıdı

-- OLAY YERİ



( BOLU ) BOLU



- Bolu'da iş makinesinin altında kalan şahıs feci şekilde can verdi. Kaza ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, geçtiğimiz cuma günü Kültür mahallesi Peyami Safa sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehitler caddesinden Peyami Safa sokak istikametine ilerleyen Doğukan Canbek idaresindeki iş makinesi, sokak üzerinde yürüyen İbrahim Yılmaz'a (54) çarptı. Canbek’in kullandığı iş makinesi çarpmanın etkisiyle yere düşen Yılmaz’ın kafasının üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı kamerada İbrahim Yılmaz’ın hayatını kaybettiği kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Yılmaz’ın sokak üzerinde yürüdüğü sırada iş makinesinin arkadan gelerek önce kepçesiyle çarptığı ardından da yere düşen İbrahim Yılmaz’ın üzerinden geçmesi yer aldı. (FC-RFK



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