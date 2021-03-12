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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Yolda dönmeye çalışan kamyonete böyle çarptı: 1 yaralı

Yolda dönmeye çalışan kamyonete böyle çarptı: 1 yaralı

Kaza anı(Güvenlik kamerası)

Hastane Kamera 

-Kaza yapan otomobillerden görüntü (Vatandaş kamerası)

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de yolda dönmeye çalışan kamyonete otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza saat 23.00 sıralarında Düzce Şehir merkezinde hastane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eski Kızılay Işıkları istikametinden Hastane istikametine gitmekte olan Duygu U. idaresindeki 81 AAZ 631 Fiat marka otomobil, önüne yol üzerinde dönmeye çalışan Serkan K.’nın kullandığı 81 EG 280 SsangYong marka kamyonete çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Duygu U., olay yerine gelen ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza Anı ise güvenlik kameraları tarafından an ve an görüntülendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Duygu U.’nun kullandığı otomobil ile Hastane caddesi istikametinde ilerlemesi ve Serkan K.’nın kullandığı kamyonetin dönmeye çalışması ile kaza anı yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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