Yola fırlayan yayaya tırın çarptığı anlar kamerada

-KAZA SONRASI YERDE YATAN YAYANIN GÖRÜNTÜSÜ

-AMBULANSA KONULAN YAYA

-TIR ŞOFÖRÜNÜN KAZAYLA İLGİLİ KONUŞMALARI



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da bir anda ana yola koşan yayaya TIR’ın çarptığı anlar kameraya yansıdı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen yaya ağır yaralandı. Kaza, İstanbul - Çanakkale yolu üzeri Malkara ilçesi kamyon garajı mevkiinde meydana geldi. Üst geçidin yol kenarındaki beton bloklarının arasında birkaç dakika bekleyen Mehmet Alp Keten (27), yaya olarak ana yola doğru koştu. Bu sırada İstanbul istikametine seyreden Muhammed Ç. yönetimindeki TIR, yayaya çarptı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği kazada, yaklaşık 15 metre savrulan yaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Keten, yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. “Koşarak geldi, kaçmaya çalıştım olmadı” Kazayla ilgili konuşan TIR şoförü Muhammed Ç., “Bana doğru yan yan koşarak geldi. Kaçmaya çalıştım ama yine üzerime geldi” diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (HT-



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