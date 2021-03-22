Yol verme kavgasında kan aktı, yaralılar çalıştıkları iş yerine sığındı

-Röportaj.



( SAKARYA )- Yaralı şekilde kendi araçları ile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan iş yerine sığındılar- Polis saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor- Olayı anlatan vatandaş Metin Akıncı: “Yaralı şekilde çalıştıkları yere gelmişler” SAKARYA



- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yol verme nedeni ile çıkan tartışmada bıçaklanarak yaralanan iki kişi, yaralandıkları bölgeden kendi araçlarıyla kaçarak yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan iş yerine sığındı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat E. ve Serhat Ö. isimli iki akraba ile ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs arasında yol verme nedeni ile tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında Fırat E. ve Serhat Ö. isimli iki akraba bıçaklanarak yaralandı. 54 FB 918 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçmaya başlayan iki yaralı, kavganın yaşandığı bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzaklığında bulunan iş yerlerine sığındı. Çalıştıkları iş yerlerine gelerek yardım isteyen yaralıları gören iş yeri çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların kaçarak yardım istediği bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce kavganın yaşandığı bölgede inceleme başlatıldı. Olay sonrası kaçan şahsı yakalama çalışmaları sürüyor. Olayı anlattı Yaşanan sesler üzerine dışarıya çıktığını aktaran Metin Akıncı isimli vatandaş, “Bıçaklanan arkadaşlar bu araç ile market önünden geçerken, Şahin marka bir araç ile tartışmışlar. Bu araçta bulunan Fırat ile kayınçosu, diğer araçtaki şahıs tarafından bıçaklanmışlar. Çocuklarda yaralı bir şekilde burada çalıştıkları için direk buraya gelmişler. Bizi yaraladılar, vurdular şeklinde. Bizde sesler üzerine aşağıya indik. 1 tanesi burada çalışıyor diğeri de onun kayınçosu” dedi.

(BCT-



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