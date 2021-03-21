Yol kenarındaki bu salıncak meraklıların başına bela oluyor

-Başka bir kişinin salıncaktan düşmesi arşiv



( BURSA ) BURSA



- Bursa bir dükkanın önüne konulan satılık salıncak meraklı vatandaşlara sürpriz yapmaya devam ediyor. En son geçtiğimiz hafta bir kişi dükkanın önünde duran satılık salıncağa oturunca salıncak devrilmiş, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Dün de aynı salıncağa oturmaya çalışan bir kişi salıncağın yine geriye devrilmesiyle yere düştü. O anlar da kameralara an be an yansıdı. Bursa’da geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, bir kişi, dükkanın önünde duran salıncağa oturup sallanmaya başladı.

Salıncağın yana devrilmesi sonucu vatandaş yere düştü. Vatandaş; iş yeri sahibinin gelmesi üzerine yerinden çıkan salıncağı yerine takmak istedi, fakat başarılı olamadı. O ânlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Ne gelirse meraktan Aynı salıncak bir hafta sonra bir başka meraklı vatandaşın kabusu oldu. Bu sefer de 20 yaşlarında bir genç ailesiyle birlikte geldiği dükkanın önündeki salıncağa oturmak istedi. Yine aynı şekilde salıncak geriye doğru devrilince genç de bir anda kendisini yerde buldu. Ailesinin telaşla genci yerden kaldırdığı o anlar da iş yerinin kamerasına an be an yansıdı. (MK-İHS)



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