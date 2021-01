Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Vali Bilmez: Bahçesaray ve Çatak yolu can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapalı olacak”

-Trafikten görüntü

- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, yoğun kar yağışı dolayısıyla Bahçesaray ve Çatak yolunun can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapalı olacağını söyledi.



Van’da ve çevre illerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Bahçesaray ve Çatak yolları ulaşıma kapatılırken, Van-Bitlis karayolunda ise ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulun Vali Bilmez, can ve mal güvenliği açısından geçici olarak ulaşıma kapatılan yolların uygun koşulların sağlanmasıyla yeniden trafiğe açılacağını belirtti.

Hava koşullarının olumsuz gitmesinden dolayı ulaşımdan aksaklıklar yaşandığını ifade eden Vali Bilmez, “Kar yağışı hava koşullarına bağlı olarak Karayolları Bölge Müdürlüğü zaman zaman bazı yolları geçici, bazı yolları kısmen ağır tonajlı araçlara kapatılmasını talep edilmektedir. Jandarma, trafik ekipleri ve Kaymakam arkadaşlarımız da bu talepleri karşılamaktadır. Bugün Bahçesaray ile olan yolumuz trafiğe kapatıldı. Ardından Çatak yolu da can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapalı olacaktır. Karayolları bölgedeki çalışmalarını yürütüyor ama biz vatandaşın güvenliği açısından belli saatlerde onların yolculuk etmelerine müsaade etmiyoruz” dedi.

“Ağır tonajlı araçlar şimdilik bekletilmektedir” Bitlis yolunda kar yağışının ciddi anlamda devam ettiğini dile getiren Bilmez, “Van bölgesinde de görüş mesafesi çok az. Bu yüzden küçük araçlara da kontrollü müsaade ediliyor. Tabi sadece lastik ve durumu uygun olanlara müsaade edilmektedir. Ağır tonajlı araçlar şimdilik bekletilmektedir. Bitlis’te şu an temas halindeyiz. Koşullar uygun olunca diğer araçlara da müsaade edilecek” diye konuştu.

