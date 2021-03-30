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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yoğun bakımda korona tedavisi gören yabancı uyruklu şahıs 3. kattan atlayarak intihar etti

Yoğun bakımda korona tedavisi gören yabancı uyruklu şahıs 3. kattan atlayarak intihar etti

hastaneden detay görüntü

( YALOVA ) YALOVA

Hastane Irak 


- Yalova Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören Irak uyruklu şahıs, 3. kattan atlayarak intihar etti. Olay bu sabah saat 07.30 sıralarına meydana geldi. Yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki Muhammed Khazaal Faysal, görevlilerin ilaçlarını verip odadan ayrılmasından sonra camı açarak kendini beton zemine bıraktı. Faysal, olay yerinde hayatını kaybetti. Faysal’ın na'şı hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ölen şahsın korona haricinde diğer rahatsızlıklarının da bulunduğu öğrenildi.
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