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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından çıkarılan cansız beden sayısı 4’e yükseldi

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından çıkarılan cansız beden sayısı 4’e yükseldi

-EKİPLERDEN VE CESETLERİN ÇIKARILMASINDAN GÖRÜNTÜLER

( İZMİR ) İZMİR

Deprem Trol 


- İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından akşam saatlerinde 2 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı. Devam eden çalışmaların ardından enkaz altından 2 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması ile birlikte sayı 4’e yükseldi. İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından yan yatan ve daha sonra da kontrollü bir şekilde üst katları yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan akşam saatlerinde acı haber gelmişti. Arama kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu enkazdan 2 kişinin cansız bedenini çıkarmıştı. Ekiplerin enkaz alanında devam eden çalışmalarının ardından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin 3’ü erkek, birinin ise kadın olduğu öğrenilirken, akşam saatlerinde toplamda enkaz altından çıkarılan cansız beden sayısı 4’e yükseldi. Cenazeler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülürken, ekiplerin enkaz alanındaki çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. (Mİ-
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