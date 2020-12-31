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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yılın son dolunayının doğuşu izleyenleri mest etti

Yılın son dolunayının doğuşu izleyenleri mest etti

Drone görüntüsü

Kamera Doğuş Irak 

-Ayın doğuşu detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinden doğan yılın son dolunayı izleyenleri mest etti. Dolunayın doğuşu esnasında oluşturduğu kartpostallık görüntüler havadan drone kamerası ile görüntülendi. İstanbul Boğazı'nda dolunayın 15 Temmuz Şehir Köprüsü üzerinden doğuşu kendine hayran bıraktı. Boğaz'da yürüyüşe çıkan vatandaşlar dolunayın göz kamaştıran manzarasını hayranlıkla izleyip fotoğrafını çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle dolunayın aynı karede buluşması ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dolunayın doğuş anında oluşturduğu kartpostallık görüntüler havadan drone kamerası ile görüntülendi. (EG-
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