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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yılın ilk Cuma namazı kısıtlama şartları altında kılındı

Yılın ilk Cuma namazı kısıtlama şartları altında kılındı

Drone görüntüsü

Yılbaşı Yılbaşı Gecesi İbadet Alabalık Sokağa Çıkma Yasağı 

-Kocatepe camiinden detaylar
-Hacı Bayram Camiinden detaylar
-Röportajlar
-detay

( ANKARA -DRONE) ANKARA

- Ankara’da 2021 yılının ilk Cuma namazı kısıtlamalar altında kılındı.Korona önlemleri kapsamında, yılbaşı kutlamalarını önlemek amacı ile İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere genelge yollandı. Bu genelge kapsamında yılbaşı gecesinden itibaren başlayan ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma yasağı getirildi.
Getirilen yasak kapsamında Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecekti. Bu sınırlı izin kapsamında ve korana önlemleri altında vatandaşlar yılın ilk Cuma namazını kıldılar. Kısıtlama şartları altında da olsa Cuma namazını kılmanın sevincini yaşayan vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi.“Mesafeye çok dikkat edilmişti her şey çok güzeldi”Aydın İlhan, “Yeni yılın ilk Cumasını cemaatle birlikte kılmayı nasip etti Allah şükürler olsun. Yeni yılda, virüssüz bir yıl diliyorum. İçeride mesafe çok uygundu. İnsanlar çok çok dikkat ediyorlar. Diğer Cumalara göre bu Cuma biraz daha tenhaydı. Buraların genelde iş yeri olması sebebiyle insanların az olması, oturan kesimin biraz daha az olması sebebiyle tenhaydı. Mesafeye çok dikkat edilmişti her şey çok güzeldi” ifadelerini kullanırken bir diğer vatandaş ise, “Elhamdülillah Allah-u Teala bize nasip ettiği için yine şükrediyoruz halimize. Daha kötü durumlarda da olabilirdik. Allah bize bugünlerden hızlı şekilde kurtulmayı nasip eder” diye konuştu.
“Allah’a şükürler olsun bugün de Cuma namazını kılmayı nasip ettiği için”Cuma namazını kılmaya gelen Veysel Yıldız, “Normal namazımızı kılıyoruz. İbadetimizi yapıyoruz. Camilerimizde her hangi bir sıkıntı yok. Biz normal ibadetlerimizi yapıyoruz kurallara uyarak. Herhangi bir olumsuz durumumuz yok. Herkes sosyal mesafesini koruyor. Tedbirlere uyuluyor, namazlar, dini vecibeler yerine getiriliyor. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok bizim. İçeride bütün tedbirler alınmıştı. Herkes sosyal mesafesini korudu. İçerisi çok kalabalık değildi, normal yoğunluktaydı” şeklinde konuşurken bir başka vatandaş ise zor günlerde Cuma namazına gelebilmenin nimet olduğunu ifade ederek, “Hastalık var diye ibadetten geçmek iyi bir şey değildir. Gerektiği kadar düzgün bir şekilde namazları düzgün kılmaktır. Allah’a şükürler olsun bugün de Cuma namazını kılmayı nasip ettiği için. Bu da bir nimettir anlayana” dedi.

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