Yetim, öksüz ve engelli çocukların hayalleri gerçekleşiyor

-Kaymakam'ın çocuklarla sohbet etmesi

-Çocuklara oyuncak hediye edilmesi

-Evden detaylar

-Kaymakam Mutlu'nun konuşması

-Çocuktan röportaj

-Genel detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesinin 7’inci etabında kurulan 20 çocuk odasının daha açılışı yapıldı. Arabanlı yetim, öksüz ve engelli çocukların hayallerinin gerçekleştirildiği proje yüzleri güldürmeye devam ediyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce yürütülen ve Araban SYDV tarafından desteklenen Araban Kaymakamlığı’nın "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesinin 7’inci etabına geçildi. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde yetim, öksüz ve engelli çocuklar için kurulan 20 çocuk odasının açılışı Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve eşi Nesrin Mutlu tarafından yapıldı. Açılışta Kaymakam Abdulhamit Mutlu ve eşi Nesrin Mutlu’ya Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ve Araban SYDV Müdürü Orhan Behcet eşlik etti. 2020 yılının Nisan ayında başlayan ve 11 aydır süren "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesinin 7’inci etabında ilçe merkezi ve kırsalındaki 20 aile olmak üzere, toplam 90 ailenin 240 yetim, öksüz ve engelli çocuğunun hayalleri gerçekleştirilmiş oldu."Yetim, öksüz ve engelli çocuklarımız bizim en hassas yanımızdır"Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu yaptığı açıklamada, "Projemiz kapsamında 11 ayda 90 ailenin 240 yetim, öksüz ve engelli çocukları için kurduğumuz ve her biri ortalama 15 bin lira’ya mal olan odalara toplam yaklaşık 1 milyon 200 bin lira harcadık. İlçe merkezi ve kırsalındaki tüm yetim, öksüz ve engelli çocuklarımızın tamamının hayallerini gerçekleştirene kadar projemiz devam edecektir. Yetim, öksüz ve engelli çocuklarımız bizim en hassas yanımızdır. Araban Kaymakamlığı olarak onların her türlü ihtiyaç ve isteklerinin temini için yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Vatana millete hayırlı evlat olun"Kaymakam Mutlu, çocuklarla yaptığı sohbet sırasında onlara "Büyüyünce ne olmak istiyorsun" diye sordu. Arabanlı yetim, öksüz ve engelli çocuklar hayallerindeki mesleği söylemesi üzerine kaymakam Mutlu, "Sizin için kurduğumuz odaların karşılığında bizim sizden tek istediğimiz var. Eğitimlerinizi başarılı öğrenciler olarak tamamlayıp vatana ve millete hayırlı evlatlar olmanızdır. Bizim sizden başka bir isteğimiz yok. Siz yeter ki hayırlı evlatlar olun" diye konuştu.

Çocuklar ise Kaymakam Mutlu’ya, eğitimlerini başarıyla tamamlayıp vatana millete hayırlı ve faydalı evlat olma sözünü verdi.



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