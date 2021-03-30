Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanında korkutan yangın

Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanında korkutan yangın

Yangından görüntü

Polis Elektrik Kontağı Trol 

-İtfaiyeden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanlarından Çiçek Bar’ın terasında yangın çıktı. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Beyoğlu’nda Yeşilçam oyuncularının uğrak mekanlarından olan Çiçek Bar’ın terasında yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Billurcu Sokak’ta bulunan binada yangının saat 17.30 sularında elektrik kontağından çıktığı iddia edildi. Yangın sonucu olay yerine itfaiye ekipleri, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bir süredir tadilatta olduğu öğrenilen binada çıkan yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu terasta hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement