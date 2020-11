Yenipazarlı kadınlar üretiyor, Büyükşehir destekliyor

-açıklama



( AYDIN ) -- Büyükşehir’in desteği ile ürünlerin satışı arttı AYDIN



- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hem makine teçhizatı desteklemesi yapılan, hem de Halk Ege Et üzerinden yeni satış kanalı açılan olan Yenipazar Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi'nin üretim kapasitesi ve satışları arttı. Kadın kooperatifinin başkanı Fadime Özkan, verilen desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederken, üretimin artmasından dolayı daha fazla kadının kazanç elde etmeye başladığını söyledi.



Büyükşehir’in kooperatiflerin yanında olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Özkan, kooperatif giderlerinin kooperatifleşmenin önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.



Aydın'ın Yenipazar ilçesinin tek kooperatif olan on yıllık kadın kooperatifinin yedi yıldır başkanlığını yapan Fadime Özkan, ürünlerini Halk Ege Et'te satmaktan dolayı çok memnun olduklarını söyledi.



Özkan "Çünkü Halk Ege Et'le çalışınca daha çok üretim yaptık, çeşidimizi çoğalttık. Sebzeli eriştenin hemen hemen her türünü yaptık. Marketlerde gördüğünüz erişte çeşitleri bizde mevcut. Hem de doğal, katkısız ve hijyenik. Aksaklık yapmadan talepleri karşıladık, bu sezonu bitirdik" dedi.

Kooperatif Başkanı Özkan "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun armağan ettiği hamur karma makinesi kapasitemizi yüzde 25 artırdı. Bu hem gelirimi yükseltti, hem de 3 kadının yoğurduğu hamuru makine 8 dakikada yoğuruyor. Enerji de harcamıyor, işimizi çok kolaylaştırdı. Hamur yoğururken çok yoruluyorduk, şimdi kadınlar yorulmadan işe başlıyor. Eriştenin, yuvarlamanın ve tarhananın hamuru sert oluyor. Yaklaşık 45 dakika yoğuruyorduk. O yüzden kadınlar kan ter içerisinde kalarak yoğuruyordu. Şimdi ölçüsünü koyuyoruz, 8 dakika sonra hamur hazır oluyor" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinden çok memnunuz Önceden ayda bir kez çalışmaya gelen kadınların kapasite artışından dolayı şu anda üç kez çalışmaya geldiğini söyleyen Özkan "Bu da ihtiyaç sahiplerine yardım ve destek oluyor, ben de bundan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Kooperatifin üretiminin artmasının Yenipazarlı üreticilere de yaradığını belirten Özkan "Çünkü ben onlardan da ürün alıyorum. Burada üretilen biberi, domatesi, ıspanağı Yenipazarlı kadınlardan alıyorum. Burada hem çalışan kadınlara hem de üreten kadınlara destek oluyoruz. Özlem Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bir kadın Büyükşehir Belediye başkanımızın olması çok iyi. Bizi daha iyi anlıyor. Bir aileye, kadına katkıda bulunmayı daha iyi anlıyor. Kendisini kadınların yerine koyuyor" dedi.

'29 üyemizin tamamı kadın, erkeklere ihtiyaç duymuyoruz' Kooperatifin 29 üyesinin tamamının kadın olduğunun altını çizen Özkan "Bunun yanında ücreti karşılığında çalışan kadınlarımız da var. Belki erkeklerin fiziki olarak güçlerine ihtiyaç duyabiliriz, fakat şimdiye kadar erkeklere hiç ihtiyaç duymadık. Kendi başımıza her şeyi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kooperatifçiliğin kadınların hayatlarını değiştirdiğini söyleyen Özkan "Kadınların ailesinin yanında, eşinin yanında güçlü olması; çocuğunun cebine harçlığını koyması bence büyük ayrıcalık. O kadın için bir gurur kaynağı. Kimseye muhtaç olmadan istediğini alabilmesi... Ben bu kooperatifle bunları yapabildiğimizi, onları aydınlattığımızı düşünüyorum. Birlikte olmanın avantajlarını kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. 'Kooperatif giderleri en büyük sıkıntımız' Özellikle küçük kooperatiflerin önündeki en büyük engelin giderler olduğunun altını çizen Özkan "Gider anlamında sıkıntımız var. Vergimiz, muhasebemiz, genel kurul gideri, defter tasdik ücreti, üretim izninden sonra marketlere girebilmek için barkod giderleri, etiket, ambalaj. Bunlar bize büyük yük oluyor. Hamur karma makinesi gibi bir destek bizim için çok iyi oldu. Bunun yanında makineleşmeye karar verdik. Kapasitemizi daha da artıracağız, böylelikle daha çok kadının önünü açacağımızı düşünüyorum" dedi.

'Yüksek giderlerden dolayı kooperatifçilik geriliyor' Kooperatifçiliğin önemli olduğunu ve gelişebilmesi için giderlerin önlerinde engel olarak durduğunu belirten Özkan "Bu kadar giderin olmaması gerekiyor. Hele hele bir kadın kooperatifi için bu kadar gider çok fazla. Bunu karşılamakta çok zorluk çekiyoruz. Bu kadar giderimiz olmasa bizim kenarda bir paramız olacak. Eğer Büyükşehir Belediyesi bizim ürünlerimizi satmasaydı bu kadar sürüm yapamayacaktık. Örneğin her yıl 1500 lira defter tasdik parası veriyoruz. Haziran ayına geldiğimizde genel kurul var. Bunlar küçük kooperatifler için yüksek giderler. Aydın'da yaklaşık 150 kooperatif var ve çoğu bu yüksek giderlerden dolayı işlemez hale geldi. Biz bunu yaşamadan yaşamaya çalışıyoruz. Ben de arkadaşlarım da çok büyük özveri gösteriyoruz. Yoksa yürütemeyiz" şeklinde konuştu.

(OD-Y)



loading...