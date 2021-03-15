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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Yeni Zelanda’da cami saldırılarının 2’inci yıl dönümünde terör kurbanları anıldı

- Yeni Zelanda’da cami saldırılarının 2’inci yıl dönümünde terör kurbanları anıldı

Saldırıdan arşiv görüntüsü

( CHRİSTCHURCH ) CHRİSTCHURCH

Terör Saldırısı Anma Töreni Saygı Duruşu Irkçılık Saldırı 


- Yeni Zelanda’da Christchurch’deki camilere düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 51 kişi için ulusal anma töreni düzenlendi.
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki cami saldırılarında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
İki yıl önce Cuma namazı esnasında Al Noor ve Lindwood camilerine yapılan saldırılarda 51 kişi hayatını kaybetmiş 40 kişi yaralanmıştı. Saldırının düzenlendiği kentte üst düzey devlet yetkililerin de katıldığı törende hayatını kaybedenler anıldı. İsimleri okunan kurbanların fotoğrafları dev ekranlara yansıtıldı ardından saygı duruşunda bulunuldu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, törendeki konuşmasında ırkçılık vurgusu yaptı. Saldırının üzerinden 2 yıl geçtiğini anımsatan Ardern, “Dünya’nın hala ırkçılık ve beyaz üstünlüğü hakkında konuşacak çok şeyi var” dedi.
Saldırıda yaralanan Türk vatandaş Temel Ataçocuğu, yaralılar adına konuşma yaparak yaşadıklarını anlattı. 9 kurşuna maruz kalan Ataçocugu, “Sol bacağımda dört kurşun, sağımda bir, sol kolumda üç ve ağzımda bir tane. Yedi büyük ameliyatım var ve daha fazlası da var hayatımın geri kalanında vücudumda şarapnel taşıyacağım” diye konuştu.
Terör saldırısının tarihe karanlık bir lekeyle damgasını vurduğunu belirten Atacocuğu, "Kurbanlar yabancılar değildi, onlar gururlu Yeni Zelandalılar, onlar biziz” dedi.
Kurbanlar için düzenlenen anma töreni kurbanların yakınları tarafından yapılan konuşmalar ve çeşitli etkinliklerin ardından son buldu. Terör saldırısını gerçekleştiren Brenton Tarrant, suçunu itiraf etmiş ve şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
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