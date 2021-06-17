YENİ DELHİ - Hindistan, gezginler ve öğrenciler için Kovid-19 aşılamasına başladı
- Aşı merkezinden detaylar - Kayıt yaptırmak için bekleyen vatandaşlar - Aşılamadan detaylar YENİ DELHİ - Hindistan ’da, öğrencilerin, iş için yurtdışına seyahat edecek kişilerin ve etkinliklere katılacak olan sporcuların 31 Ağustos tarihinden önce aşılanabilmeleri için başkent Yeni Delhi’de özel bir aşı merkezi kuruldu.
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