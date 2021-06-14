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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu

Yeni aldığı motosikleti alev alev yandı, kendisi hastanelik oldu

Motosikletin alev alev yanması

Hastane Söndürme Tüpü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Esnafın yangın söndürme tüpüyle yangını söndürmesi
-İtfaiyenin soğutma çalışması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle seyir halinde olan sürücünün altındaki motor alev aldı. Ayağı yanan motosiklet sürücüsü ise hastanelik oldu. Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir M., idaresindeki 41 AHD 464 plakalı motosiklet, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü hemen motosikletinden inse de ayağının yanmasına engel olamadı. Motosikletin alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansa alarak hastaneye götürdü. Yanan motosiklet ise, çevredeki esnaf tarafından söndürüldü. Daha sonra bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri ise, motosikletin yeniden yanmaması için soğutma çalışması gerçekleştirdi. Emir M.’nin bir çiğköfte dükkanında kurye olduğu ve motosikletini yeni aldığı öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. (MU-BCT-
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